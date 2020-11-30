В Омской области сельчанин убил собаку, заступившуюся за хозяйку в ходе ссоры

Пес пытался защитить хозяйку, но погиб от побоев. Фото: fb.ru

В полицию обратилась напуганная женщина, рассказав о жестоких побоях со стороны мужа. Она проживает в одном из сел Оконешниковского района Омской области.

Когда Полицейские прибыли на место, то установили, что в ходе ссоры 36-летний сельчанин избил жену, ломал мебель и угрожал женщине убийством. Неожиданно за хозяйку заступилась собака породы пинчер. Это небольшое животное, поэтому удары ножкой стула, которые наносил разъяренный мужчина, оказались для него фатальными. Когда животное потеряло сознание, сельчанин несколько раз ударил собаку головой о стену. От полученных травм питомец скончался.

В отношении сельчанина возбудили сразу 3 уголовных дела за причинение легкого вреда здоровью, угрозы убийством и жестокое обращение с животными. Проводится расследование. Ранее сельчанин уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.