Омичам начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Омичи, лечащиеся от коронавируса на дому, могут получить бесплатные лекарства. Фото: Мельников Сергей

В Омскую область уже поступила первая партия лекарств от коронавируса, которую закупили специально для лечения амбулаторных пациентов с этим диагнозом.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, в больницах начали выдавать бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Теперь медики имеют право назначать лечение не дожидаясь положительных результатов специальных анализов. В ведомстве отметили, что если у пациента будут наблюдаться характерные для ковида симптомы: высокая температура, сухой изнуряющий кашель, одышка, то медикаменты для лечения могут выдать сразу. Для этого пациенту нужно будет подписать соответствующее согласие.

В минздраве отметили, что начинать лечение врачи обязаны с противовирусных препаратов, а если оно не даст положительных результатов, то медик выпишет противовирусное. Выдавать таблетки будут из расчета на 5 дней, если понадобится продление курса лечения, то получить новые препараты можно будет при повторном визите к врачу. Это позволит более внимательно следить за состоянием больного.