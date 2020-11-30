Вредителям – нет!

С начала этого года сотрудники Управления, проверяя овощи и фрукты, поступающие в регион из Казахстана и Кыргызстана, в 34 случаях выявили в них карантинные объекты: повилику, горчак ползучий, восточную и персиковую плодожорку. Эти растения и вредители включены в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза». В 461,062 тоннах безобидных на первый взгляд арбузах, яблоках, персиках, нектаринах, картофеле, сладком перце находились живые вредители, что подтвердили лабораторные экспертизы ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Согласно действующим законам, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории региона вредных карантинных организмов, зараженные партии продукции вернули в страны-экспортеры, а подстилочный материал сожгли. Все предписания исполнены под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области.