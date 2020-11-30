Омич наворовал из супермаркетов кофе и шоколада на 20 тысяч

Мужчина прятал товары под курткой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полиции задержали 29-летнего омича, промышлявшего мелкими кражами в различных магазинах. Мужчина приходил в супермаркеты и прятал под курткой небольшие товары. Чаще всего его добычей становились банки кофе, шоколад и сыры. Потом он продавал эти товары на рынках или случайным прохожим.

В пресс-службе полиции подсчитали, что общий ущерб от действий мужчины составил более 20 тысяч рублей. В отношении омича сразу в нескольких отделениях полиции города возбудили уголовные дела по статье за кражу. Ему может грозить лишение свободы сроком до 2 лет.