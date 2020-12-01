Проведение медико-социальной экспертизы лицам в возрасте до 18 лет в ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России.

С января 2020 г. при установлении категории «ребенок-инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы применяют новые классификации и критерии, утвержденные приказом Минтруда России от 27.08.2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

При подготовке документа осуществлялось его обсуждение с привлечением общественных организаций инвалидов, пациентских и родительских организаций.

В сравнении с прежним приказом новый документ более развернутый.

Выделен самостоятельный детский раздел классификаций (Приложение 2) в который включена детализированная информация о периодах детского возраста, особенностях течения заболеваний.

Принятие новых классификаций для установления детской инвалидности позволяет эффективнее организовать работу специалистов учреждений медико-социальной экспертизы при установлении инвалидности детям, а также сделать саму процедуру освидетельствования более прозрачной и понятной.

С марта 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса в условиях действия Временного порядка признания лица инвалидом специалистами бюро МСЭ для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет медико-социальная экспертиза проводится заочно как по направлению на медико-социальную экспертизу, так и путем продления ранее установленной категории «ребенок-инвалид».

За период с января по декабрь 2020 г. в ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России медико-социальная экспертиза была проведена 2463 детям, из них с целью установления категории «ребенок-инвалид» в 1727 случаях. По Временному порядку признания лица инвалидом продлена категория «ребенок-инвалид» сроком на шесть месяцев 419 детям.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.