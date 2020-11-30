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Йога, танцы и теннис: Стало известно, где омичи смогут позаниматься бесплатно

Свои услуги готовы предоставить 50 тренеров во всех округах города
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омичи могут выбрать бесплатную тренировку на любой вкус. Фото: мэрия Омска

Омичи могут выбрать бесплатную тренировку на любой вкус. Фото: мэрия Омска

Пандемия внесла в жизнь омичей кардинальные изменения. Многие горожане работают удаленно, пенсионерам и вовсе запретили выходить из дома. Все эти люди не всегда имеют возможность посещать спортзалы.

Чтобы разнообразить досуг и поддержать иммунитет горожан, в Омске придумали целую серию бесплатных тренировок на любой вкус. К акции уже подключились около 50 профессиональных тренеров «Спортивного города» во всех округах.

– Наибольшей популярной популярностью пользуются мини-футбол, дартс, шахматы, настольный теннис, подвижные игры, тренировки по общей физподготовке, йога и спортивные танцы, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Также проходят занятия по лечебной физкультуре и секции скандинавской ходьбы.

Со временем организаторы обещают еще больше новых секций как можно ближе к месту жительства омичей.

И.о. директора БУ Омска «Спортивный город» Кирилл Ягодка рассказал, что в 2020 году они запустили и онлайн-уроки. В проекте представлено 8 направлений: «Оздоровительная гимнастика с Татьяной Ханох», «Здоровый образ жизни с Галиной Коваленко и Надеждой Скоробогатовой», «Общефизическая подготовка с Михаилом Цухом», «Начальная подготовка для единоборцев с Александром Батуриным», «Учимся танцевать с Алексеем Голиковым»,«Йога с Марией Коротковой», «Воркаут с Евгением Бушмелевым», «Дартс с Евгением Есиповым».

Найти видеоуроки можно в специальном разделе на сайте «Спортивного города» и в его сообществах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».

Информация о тренировках по месту жительства доступна также на сайте «Спортивного города» и в КТОСах.