За прошедшие сутки 245 омичей заразились коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказали в областном минздраве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжают собирать свежие данные по коронавирусу. По данным на 30 декабря, в регионе число заболевших ковидом выросло на 245 человек . Госпитализировали 50 из них, 195 остались на амбулаторном лечении. Всего с начала пандемии в области теперь насчитывается уже 22 563 случая заболевания.

Выздоровели за сегодняшний день 19 008 пациентов, из них 112 за прошедшие сутки.

К сожалению, пополнился и список погибших. За прошедший день медики констатировали 8 смертей по причине коронавируса. Всего с начала пандемии в Омской области скончались 632 человека.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 167, Азовский район – 11, Муромцевский район – 10, Омский район – 9, Исилькульский район – 8, Калачинский район – 5, Колосовский, Крутинский, Полтавский – 4, Москаленский, Называевский – 3, Павлоградский, Саргатский, Таврический, Марьяновский районы- 2, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Кормиловский, Нижнеомский, Одесский, Оконешниковский, Русско-Полянский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.