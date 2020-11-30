Мошенники лишили омскую пенсионерку денег, которые она копила 13 лет

Пенсионерка накопила более миллиона и отдала их мошенникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Неизвестные по телефону вынудили ее перевести на чужой счет 1 245 500 рублей, которые она копила 13 лет.

В полиции установили, что женщине позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Пенсионерке рассказали, что с ее счета пытаются списать 500 тысяч и под подозрением банковские служащие. Поэтому ей срочно нужно лично отправиться в отделение банка, снять все деньги и переложить на "резервный счет". Омичка испугалась за судьбу накоплений и сделала все, как просили мошенники. Они постоянно контактировали с ней по телефону, поэтому у пенсионерки не было времени обдумать происходящее. Когда она перевела более миллиона на указанный счет, ей сказали, что проверка сотрудников займет 2-3 дня, после этого клиентке сообщат номер нового счета. Только вернувшись домой и поговорив с родными, женщина поняла, что попалась на удочку мошенников.

Сейчас, как рассказали в пресс-службе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за мошенничество. Проводится расследование.