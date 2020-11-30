Явки на тайных квартирах и вымышленные имена: В Омске накрыли секту свидетелей Иеговы

Организатора секты отправили в колонию на 3 года, его жена получила условный срок. Фото: Архив "КП"

В Омске вынесли приговор организаторам секты свидетелей Иеговы. Напомним, в России эта религиозная организация приравнена к экстремистской и запрещена.

По данным следствия, в сентябре 2017 года в Омск из Санкт-Петербурга переехала семейная пара: 48-летний мужчина и 33-летняя женщина.

Здесь они организовали секту «Свидетели Иеговы Омск». И начали активно вербовать адептов. Например, в 2018 году появились на празднике в Азовском районе, где раздавали запрещенную религиозную литературу. Параллельно с «душеспасительными» беседами, парочка сектантов обчищала кошельки своих последователей. На счет одного из «служителей» перевели около 540 тысяч рублей.

Свои встречи сектанты устраивали на тайных квартирах. Организаторы представлялись вымышленными именами Серик и Асия и выдавали участникам секты инструкции, что говорить на случай задержания силовиками и допроса.

В июле 2018 года супругов задержали и отправили под стражу. А сегодня, 30 ноября, им вынесли приговор.

– Подсудимому мужчине назначено наказание в виде 3 года колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Подсудимые женщины получили условное наказание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.