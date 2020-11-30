Для жителей трех округов в Омске зима начнется с отключения воды

Зима начнется для омичей с отключения воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже завтра начнется календарная зима, а некоторым жителям Омска придется запастись холодной водой. В пресс-службе Росводоканала предупредили об отключении воды в нескольких округах. С 9:00 до 15:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

— ул. 4-я Новостроевская, д. 3, д. 5;

— ул. 50 лет Профсоюзов, д. 4.

— ул. Звездова, д. 162а;

— ул. 10 лет Октября, д. 177, д. 181;

— ул. 20-я Линия, д. 61.

В частном секторе по улицам:

— ул. 3-я Новостроевская;

— ул. 4-я Новостроевская.

Чуть дольше придется обходиться без воды обходиться омичам, проживающим в Октябрьском округе. Там с 9:00 до 18:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

— ул. 4-я Транспортная, д.1а, д. 1а/1, д. 2, д. 2а.

— ул. 4-я Транспортная, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 10, д. 12, д. 14.

Сотрудники Водоканала будут проводить работы на водопроводе, для обеспечения надежного водоснабжения.