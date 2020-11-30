Омский подросток устроил аварию в которой сгорела машина

В причинах произошедшего разбираются в ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне в Омске произошла серьезная авария. В ночь на воскресенье в 22:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Магистральной.

Предварительно удалось установить, что 18-летний водитель "Фольксваген Джетта" двигался со стороны улицы Нефтезаводской. Молодой человек не справился с управлением и сначала снес стойку с дорожными знаками, а потом въехал в ближайшее дерево. От столкновения машина загорелась. Водителю иномарки и его пассажирам удалось выбраться из машины вовремя. Но все же 18-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что на момент аварии водитель не имел прав, а также у него зафиксировали признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования парень отказался. По факту аварии проводится проверка.