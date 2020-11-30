Омскую мэрия через суд обязали поставить новые остановки

Сейчас в этих пунктах омичам приходится ждать транспорт под открытым небом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кировского округа провела проверку и установила, что на нескольких остановках в округе отсутствуют павильоны, где омичи могли бы спрятаться от ветра и осадков, когда ждут транспорт. Чтобы исправить это, прокуратура вносила представление в адрес департамента городского хозяйства Администрации г. Омска, но действенных мер чиновники не приняли.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, чтобы добиться результатов, они обратились в Центральный районный суд. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. Администрацию города обязали установить остановки в следующих пунктах:

- Улица Дергачева

- ДОСААФ

- Школа

- СТЦ Мега

- Универсам

- Бульвар Архитекторов

- ММТ

- Автобаза

- Троллейбусное депо

- Микрорайон Прибрежный

Также при проверке прокуратура обнаружила отсутствие тротуара на улице Перелета в районе дома №7. Об устранении этого недочета тоже шла речь в суде. После вступления в силу судебного решение, его исполнение проконтролирует прокуратура.