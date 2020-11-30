В «Росводоканал Омск» стартует акция «Оплати долги без пени»

По состоянию на начало ноября 2020 года 436 тысяч потребителей – физических лиц имеют долги перед омским водоканалом. Совокупный долг горожан, проживающих в многоквартирных и частных домах, превысил полмиллиарда рублей. Предновогодняя акция призвана снизить дебиторскую задолженность населения. Омичи, погасившие долги перед предприятием до конца года, смогут сэкономить на оплате пеней, которые были начислены до 1 апреля 2020-го.

«Акцию по списанию пеней мы проводим четвёртый год. Ежегодно в ней принимает участие от 50 до 70 тысяч наших потребителей. Мы видим положительную динамику в сумме оплаченных долгов, так в 2017 году омичи оплатили 26 млн рублей долгов, а в 2019 – почти 39 млн рублей. Надеемся, что списание пеней станет мотивирующим фактором для наших потребителей и позволит им сэкономить на их оплате в нынешнем, непростом для всех году», - рассказала Ольга Смиковская коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, оплачивать коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно до 10 числа. В омском водоканале рекомендуют потребителям при оплате квитанций использовать дистанционные способы, такие как мобильное приложение РВК.Услуги, личный кабинет или другие платёжные сервисы. Кассы предприятия принимают оплату наличным и безналичным способом по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14.

Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени абонентам, имеющим задолженность более одного месяца. Стоит отметить, что омский водоканал начал применять эту меру к должникам одним из последних среди предприятий коммунального комплекса областного центра. Впервые квитанции с начисленными пенями жители Омска получили в декабре 2016 года.