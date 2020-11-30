На трассе в Омской области легковушка столкнулась сразу с двумя фурами

Страшная авария случилась на трассе Омск–Тюмень в Крутинском районе. Фото: УМВД России по Омской области

Видимо, 29 ноября 40-летний водитель «Рено Логан» теперь будет отмечать второй день рождения. Он выжил в страшной аварии, которая случилась на трассе Омск–Тюмень в Крутинском районе.

Пытаясь обогнать ехавший впереди транспорт, мужчина не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку и там уже не смог уйти от столкновения с грузовиком ДАФ.

Фото: УМВД России по Омской области

От удара легковушку отбросило обратно на свою полосу, и там она влетела в МАН. После столкновения с двумя фурами водитель «Рено Логан», остался жив. Его с травмами увезли в больницу. Машина восстановлению уже не подлежит.

– Признаков опьянения у водителей транспортных средств не выявлено, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: УМВД России по Омской области