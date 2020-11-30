Московский журналист не смог вовремя улететь из Омска из-за замерзшей двери

Столичный гость остался недоволен общением с экипажем воздушного судна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в омском аэропорту прилично задержали рейс одной из авиакомпаний. Люди час были вынуждены ждать развязки конфликта экипажа и пассажира, которому не понравилось, как его попросили убрать багаж от аварийного выхода. Еще одна крупная задержка произошла на рейсе в Москву у того же перевозчика на этих выходных.

Московский журналист Антон Красовский прилетел в Омск накануне. Когда он закончил работу и пытался улететь, рейс сильно задержали.

- Наш борт из Омска сейчас задержали на 3 часа, и мы по-прежнему стоим на взлетной полосе. Пока я не устроил истерику, КВС даже не подумал сообщить пассажирам. Оказалось, замёрзла дверь, - рассказал о причине задержки в возмущенном комментарии в соцсети Красовский.

Он побывал в Омске, чтобы снять сюжет о ситуации с ковидом в регионе и отставкой бывшего министра здравоохранения Ирины Солдатовой.