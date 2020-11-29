Житель Омской области избил жену замороженной рыбой

Избивший жену сельчанин оказался рецидивистом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С последствиями семейного скандала, случившегося в одном из домов села Цветнополье Азовского района, теперь приходится разбираться медикам и полицейским.

В местную больницу доставили женщину с травмой головы. Кроме того, у нее оказался сломан палец на руке. Поскольку у медиков появилось подозрение, что повреждения могут носить криминальный характер, они обратились в полицию. После опроса потерпевшей правоохранители выяснили, что сельчанка действительно стала жертвой домашнего насилия.

– По предварительной информации, телесные повреждения женщине причинил в ходе ссоры 37-летний супруг. Орудием преступления стала замороженная рыба, оказавшаяся под рукой во время скандала, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело. Сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.