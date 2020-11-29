После птичьего гриппа в Омской области произошла вспышка чумы свиней

В последний раз чуму свиней выявляли в Омской области в 2017 году.

Омские фермеры еще не оправились от эпидемии птичьего гриппа, который массово косил пернатых на сельхозподворьях и нанес колоссальный ущерб владельцам животных, как приключилась новая напасть.

По информации Центра ветеринарии РФ, в Омском районе произошла вспышка африканской чумы свиней. В ведомстве уточнили, что очаг обнаружен на улице Лесной деревни Березянки. В связи с этим там объявлен карантин. На время его действия на этой территории запрещен самовольный забой скота и продажа мяса.

Напомним, три года назад эпидемия чумы свиней стала настоящим стихийным бедствием для животноводов региона. Инфекция распространилась на 42 населенных пункта в 12 районах. Из-за этого в области вводили режим чрезвычайной ситуации. За четыре месяца, чтобы справиться с заразой, пришлось уничтожить тысячи животных. Их стоимость владельцам позже компенсировали из бюджета.

Этим летом в Омской области почти такой же серьезный ущерб нанесла эпидемия птичьего гриппа, распространившаяся на 30 населенных пунктов в 16 районах. Добралась зараза даже до такого крупного предприятия, как птицефабрика «Иртышская».

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В Омской области продолжают бороться с распространением птичьего гриппа. Регион долгое время считался "чистым", но в конце лета на территории области зафиксировали первый очаг заражения. Тогда вирус выявили в личном хозяйстве и оперативно объявили карантин. После этого новые очаги стали появляться во многих районах области. (Далее...)