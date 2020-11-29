Омский губернатор Бурков показал фото из коммунальной квартиры, где он родился

На снимке – будущий губернатор Омской области и его красивая мама. Фото: Instagram.com

Сегодня, 29 ноября, отмечается День матери. Те, у кого они еще живы, поздравляют их лично и в соцсетях.

Вспомнил об одном из главных людей в своей жизни и губернатор Александр Бурков. На его странице в Instagram появилось трогательное фото будущего губернатора на руках у мамы.

– На протяжении всей жизни мамы поддерживают нас. С самого детства они окружают нас заботой и взваливают на свои хрупкие плечи наши проблемы, – говорится в посте.

В пояснении к публикации уточняется, что фото сделано более 50 лет назад в коммунальной квартире, где жила тогда семья Бурковых. Значит, маленькому Саше на снимке около 3 лет.