Стало известно, где в Омске зальют самые большие горки

Горки и тюбинг-кроссы уже начали заливать. Фото: мэрия Омска

Уже совсем скоро в Омске можно будет кататься на горках. Самые высокие из них заливают в двух парках.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ, рядом с колесом обозрения на Комсомольской аллее, будет работать уже полюбившийся омичам «ГоркиПарк». На территории «ГоркиПарка» расположены четыре горки, пункт проката тюбингов, аттракцион «Тюбинг-кросс», кафе. Воспользоваться горками омичи смогут бесплатно. Стоимость проката малых, больших и двойных тюбингов – 150, 200 и 250 рублей за полчаса соответственно. Детский билет на аттракцион «Тюбинг-кросс» – 120 рублей, взрослый – 150 рублей.

Кроме того, у центрального входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ будет работать еще один аттракцион «Тюбинг-кросс» и две маленькие горки для детей от 3 до 7 лет, а у входа со стороны улицы Масленникова омичей ждет каток-лабиринт.

Фото: мэрия Омска

В Советском парке открываются пятиметровая горка, пункт проката, аттракцион «Тюбинг-кросс», кафе и каток. Покататься на горке можно будет бесплатно. Стоимость проката малых, больших и двойных тюбингов – 150, 200 и 250 рублей за полчаса соответственно. Детский билет на аттракцион «Тюбинг-кросс» — 120 рублей, взрослый – 150 рублей. Стоимость выхода на лед — 200 рублей, выход на лед с прокатом коньков – 250 рублей, – рассказали в пресс-службе омской мэрии.