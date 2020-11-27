На видео попал момент столкновения легковушки и газовоза в Омске

Авария случилась в Советском округе. Фото: УМВД России по Омской области

Страшная авария случилась на окраине Омска. Водитель газовоза ехал по улице Доковской. Поворачивая на перекрестке, грузовик столкнулся в «Тойотой», ехавшей по улице Доковской.

В результате происшествия погибли два пассажира легковушки, еще одного с травмами увезли в больницу.

Фото: УМВД России по Омской области

При этом водители не пострадали. Оба утверждают, что не нарушали правила и пытаются свалить вину друг на друга.

В обстоятельствах этого ДТП сейчас разбираются полицейские. Предоставленная очевидцами запись с видеорегистратора должна облегчить им задачу. Мы также размещаем ее ниже.