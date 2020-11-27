Управляющая компания задолжала омичке более 100 тысяч рублей

Суд обязал управляющую компанию выплатить омичке зарплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце лета омичка была вынуждена обратиться в суд, чтобы получить от бывшего работодателя задолжность по зарплате. Женщина трудилась в управляющей компании и с 2018 по 2020 год не получила в общей сложности 104 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, омичка уже писала претензию к работодателю в феврале 2020 года, но он оставил ее без ответа, поэтому женщина была вынуждена обратиться в суд. После рассмотрения дела судья обязал управляющую компанию выплатить омичке не только основной долг по зарплате, но и компенсацию за задержку в размере 31 тысячи рублей, и компенсацию морального ущерба в размере 5 тысяч. Всего судебным приставам пришлось взыскать с УК 140 тысяч в пользу бывшей работницы.