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Завхоз омской школы искусств согласилась помочь осужденному и сама стала преступницей

Теперь женщина долгое время не сможет занимать свою должность
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Женщина оценила обязательные работы осужденного в 20 тысяч рублей.

Женщина оценила обязательные работы осужденного в 20 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

К завхозу одной из омских школ искусств обратился осужденный на обязательные работы с просьбой о помощи. Он предложил взятку вместо выполнения работ. Женщина подумала, что 20 тысяч вполне компенсируют труд осужденного и согласилась.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, завхоз выписала табель учета, в котором значилось, что осужденный работал, хотя в действительности никаких работ он не выполнял. Дело уже рассмотрели в суде. Завхоз полностью признала свою вину. Ей дали 3 года условно и запретили в течение 2 лет занимать любые должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.