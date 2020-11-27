Завхоз омской школы искусств согласилась помочь осужденному и сама стала преступницей

Женщина оценила обязательные работы осужденного в 20 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

К завхозу одной из омских школ искусств обратился осужденный на обязательные работы с просьбой о помощи. Он предложил взятку вместо выполнения работ. Женщина подумала, что 20 тысяч вполне компенсируют труд осужденного и согласилась.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, завхоз выписала табель учета, в котором значилось, что осужденный работал, хотя в действительности никаких работ он не выполнял. Дело уже рассмотрели в суде. Завхоз полностью признала свою вину. Ей дали 3 года условно и запретили в течение 2 лет занимать любые должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.