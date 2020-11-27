В Омске заработали первые открытые катки

Уже на этих выходных омичи смогут прокатиться на коньках. Фото: спесс-служба администрации Омска

Несмотря на затянувшееся тепло, в Омск все же пришла зима. Надвигаются морозы, и на этих выходных омичи уже смогут заняться по настоящему зимним развлечением - катанием на коньках.

Как сообщили в администрации Омска, сегодня начали работу первые открытые катки. Омичей ждут на стадионе "Красная звезда" и "Юность". Обе ледовые площадки уже залиты и готовы принять посетителей.

На "Красной звезде" можно будет прокатиться в будние дни с 18:00 до 22:00, в выходные и праздники с 14:00 до 17:00 или с 17:00 до 22:00. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей в зависимости от дня недели. Скоро на катке заработают горки и прокат тюбингов.

В "Юности" прокатиться можно со вторника по пятницу с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздники с 14:00 до 22:00. По понедельникам каток работать не будет. Стоимость билет здесь фиксированная 110 рублей, дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.

В мэрии отметили, что мероприятия будут проводиться с соблюдением возможных санитарных норм. Всем гостям на входе будут измерять температуру, в павильонах проката и других помещениях будут следить за соблюдением социальной дистанции, также там нужно будет надень маску.

Совсем скоро заработают открытые катки и в других локациях. Еще несколько мест для катания появятся в парке имени 300-летия Омска, вблизи Ледовой арены им. Киселева, на стадионе «Энергия», на лыжной базе Центра лыжного спорта, на территории спортивной школы «Крутая горка».