Стало известно, кто из омичей получит бесплатные лекарства от ковида

В Омск поступила крупная партия медикаментов. Фото: Антон ФОКИН

Омские власти отчитались о поступлении в аптеки города крупной партии востребованных препаратов, которыми лечат простуду и орви. Такие, как цефтриксон и арбидол. Ранее омичи жаловались на то, что их невозможно купить.

Новая партия в том числе будет раздаваться заболевшим сибирякам и бесплатно. Кому именно положены лекарства, прописано в постановлении омского минздрава. Главное условие - препараты должны быть выписаны участковым терапевтом.

Их могут получить:

- пациенты с легким течением болезни (температура ниже 38, кашель, слабость, боль в горле). Для нее характерны температура тела ниже 38 градусов, кашель, слабость, боли в горле;

- омичи со среднетяжелым течением болезни (температура выше 38, одышка при нагрузках, изменения в КТ, поражение легких среднего или минимального объема);

- больные, у которых подозревается коронавирус;

- пациенты с вероятным случаем коронавируса (больные с признаками ОРВИ, недавно прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с ковидными пациентами);

- омичи с подтвержденным коронавирусом.