Выбоины, отсутствие разметки и тротуаров: Дорогу у «Торгового города» в Омске потребовали отремонтировать

На объездной дороге от «Торгового города» до улицы 70 лет Октября выявили многочисленные нарушения. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Сотрудники омской Госавтоинспекции проверили, в каком состоянии находится дорога на Левом берегу в районе «Торгового города». Как и предполагалось, они обнаружили там многочисленные нарушения, которые точно не способствуют безопасности дорожного движения.

– На небольшом участке автоинспекторы замерили две выбоины, размеры которых затрудняли движение транспортным средствам, а также зафиксировали отсутствие дорожного знака «Пешеходный переход». Сам же переход также не оборудован – нет ни подходов, ни дорожной разметки, ни тротуаров. По проезжей части пешеходы двигаются наряду с автомобилями, провоцируя ДТП и подвергая свою жизнь опасности, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские внесли выявленные нарушения в акт. На основании этого документа собственник дороги получит предписание и представление, которые обяжут его устранить все недостатки в течение 30 дней.

Всего за время рейда правоохранители выдали омским дорожникам 8 предписаний и внесли 1 представление, возбудили 9 административных делопроизводств.