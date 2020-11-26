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Выбоины, отсутствие разметки и тротуаров: Дорогу у «Торгового города» в Омске потребовали отремонтировать

Во время инспекции проезжей части полицейские нашли там многочисленные нарушения
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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На объездной дороге от «Торгового города» до улицы 70 лет Октября выявили многочисленные нарушения. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

На объездной дороге от «Торгового города» до улицы 70 лет Октября выявили многочисленные нарушения. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Сотрудники омской Госавтоинспекции проверили, в каком состоянии находится дорога на Левом берегу в районе «Торгового города». Как и предполагалось, они обнаружили там многочисленные нарушения, которые точно не способствуют безопасности дорожного движения.

– На небольшом участке автоинспекторы замерили две выбоины, размеры которых затрудняли движение транспортным средствам, а также зафиксировали отсутствие дорожного знака «Пешеходный переход». Сам же переход также не оборудован – нет ни подходов, ни дорожной разметки, ни тротуаров. По проезжей части пешеходы двигаются наряду с автомобилями, провоцируя ДТП и подвергая свою жизнь опасности, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские внесли выявленные нарушения в акт. На основании этого документа собственник дороги получит предписание и представление, которые обяжут его устранить все недостатки в течение 30 дней.

Всего за время рейда правоохранители выдали омским дорожникам 8 предписаний и внесли 1 представление, возбудили 9 административных делопроизводств.