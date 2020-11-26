Доходы бюджета Омской области на 2021 год, принятого в первом чтении, составят 96 миллиардов

На заседании Законодательного Собрания Омской области принят в первом чтении бюджет на 2021 год. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Областной бюджет на 2021 год и плановый период был сегодня принят депутатами ЗакСобрания в первом чтении. Главный финансовый документ региона до этого был подробно рассмотрен комитетами регионального парламента и одобрен на публичных слушаниях. Его параметры следующие: доходы утверждены в объеме 96,3 млрд рублей по доходам и по расходам. При этом 70,7 млрд. составили налоговые и неналоговые доходы. Намечен рост в 6% по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в областном минфине, в режиме второго чтения федерального бюджета Омская область получить поддержку в виде 10,7 млрд. Спикер ЗакСобрания Владимир Варнавский, тем не менее, отметил, что пандемия оказала существенное влияние на параметры нашей казны.

- Бюджет сбалансирован в условиях сегодняшней эпидемиологической обстановки, предусматривает выполнение органами власти всех социальных обязательств и поддержку бизнеса. Обеспечено финансирование национальных проектов в размере 16 млрд рублей, половина этой суммы - из областного бюджета. Приоритетом остается решение социальных проблем, - сказал спикер Заксобрания Владимир Варнавский.

Как сообщили в пресс-службе омского правительства, уже 2 и 3 декабря обсуждение проекта бюджета продолжится во втором чтении в комитетах регионального парламента, депутаты подробно рассмотрят расходную часть бюджета на предстоящий год. Непростые условия при его формировании отметил и министр финансов Вадим Чеченко:

- Тем не менее, поставленные губернатором задачи по формированию сбалансированного бюджета, обеспечению финансированием социально значимых расходных статей, а также мероприятий национальных проектов, выполнены, - сказал Вадим Чеченко. - Вместе с тем, есть направления, которые требуют дофинансирования, и мы уже сейчас понимаем, как будем решать эти вопросы в феврале. Во-первых, бюджет будет увеличен на объем дополнительных федеральных средств, это более 10 млрд рублей. Кроме того, задействуем дефицит бюджета. Взвешенная долговая политика, которую регион ведет на протяжении ряда лет, позволила нам сформировать определенный ресурс, который мы в этом году задействовали, и в следующем году также используем. Совершенно очевидно, что уже в феврале, после внесения первых изменений, бюджет на 2021 год будет сопоставим с уровнем текущего года, что позволит выполнять задачи, поставленные перед регионами Президентом РФ Владимиром Путиным и конкретизированные в бюджетном послании Губернатора на предстоящий год.