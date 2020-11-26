Родственники месяц искали омича, который не хотел с ними общаться

В Омске закончили поиски пропавшего месяц назад человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некотрое время назад, в Омске начали поиски 29-летнего Максима Авдонина. Родственники искали Максима больше месяца. Сообщалось, что он ушел из дома и просто пропал, а телефон молодого человека оказался выключен. Позже поступило сообщение, что мужчину нашли живым.

В пресс-службе МВД сообщили, что Максима нашли в Омске у друзей. Он объяснил, что сам ушел из дома и специально не отвечал на звонки. Поддерживать контакты с родными он больше не хотел. Мужчина действительно оказался здоров и никаких противоправных действий в его отношении совершено не было.