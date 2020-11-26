За сутки 9 омичей умерли от коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Появились свежие данные о коронавирусе в Омске. Их опубликовал оперштаб. За сутки заразилось 238 жителей. Всего их уже 21 592 с начала пандемии. Растет и число умерших от ковида. В омских больницах за сутки скончалось 9 пациентов. Всего от коронавируса умерло уже 599 человек.

Резкая вспышка ковида обнаружена в одном из сельских районов. В Омском районе заразилось сразу 18 человек. В больницах региона свободно около 18% коек для зараженных коронавирусом.

- В 9 омских лабораториях за последние сутки проведено 4 110 тестов на ковид, - рассказали в омском минздраве.