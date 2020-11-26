Омич получил табуреткой по голове за крики «Авангард - чемпион!»

Омич оказался в больнице из-за большой любви к омской команде. Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

В Омске возбудили уголовное дело на омича, который избил соседа табуретом из-за ночного шума.

34-летний фанат "Авангарда" накануне смотрел матч любимой команды с "Ак-Барсом". Обрадовавшись победе омской команды мужчина в порыве эмоций несколько раз выкрикнул в окно "Авангард - чемпион!". В это время в доме напротив другой омич отдыхал перед трудным рабочим днем и проснулся от громких криков соседа. Он решил, что должен встретиться с нарушителем спокойствия и объяснить, что так поступать не стоит. Не откладывая разбирательства в долгий ящик возмущенный сосед пришел к омичу и попросил больше в окно не кричать. Между мужчинами разгорелся спор, а позже и драка, в ход пошли не только кулаки, но и подвернувшаяся под руку табуретка. После выяснения отношений хоккейный фанат оказался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе полиции, к ним обратились медики. Фанат получил серьезные травмы: перелом ребер и носа, ушибы головы. Второго участника драки нашли быстро. Им оказался 24-летний работник доков в Омском речном порту. На допрос мужчина рассказал, что шумел хоккейный фанат не в первый раз, и он решил объяснить, что нарушать тишину ночью не стоит. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Парню может грозить до 10 лет.