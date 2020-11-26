Омичка зарезала мужа из ревности

Ранее агрессивная сельчанка в поле зрения полиции не попадала.

Семейная драма разыгралась в одном из домов Таврического района. Местная парочка устроила застолье. Под воздествием возлияний сельчанка вдруг вспомнила, что подозревает мужа в измене. Пьяная женщина свалила попавшийся под руку нож и ткнула им в живот предполагаемого изменщика.

– Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. На месте происшествия изъято орудие преступления – нож, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Возбуждено уголовное дело. Ранее сельчанка к уголовной ответственности не привлекалась.