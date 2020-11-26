Под видом соцработников омичи обворовывали пенсионеров

Задержать грабителей удалось быстро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сообщением о краже в полицию обратился 83-летний житель Одесского района. Он заявил, что после визита соцработников из дома пропали накопления в размере 40 тысяч и купленное с рук постельное белье за 18 тысяч.

Как установили полицейские, к пенсионеру сначала пришли торговые представители, которые продавали посуду и ножи, а следом за ними нагрянули и соцработники. Выяснилось, что они работали сообща. Одни приходили с предложением купить что-нибудь, рассказывали сообщникам, откуда пенсионеры брали деньги на крупные покупки, а те, притворяясь соцработниками, заходили в квартиру и выносили деньги и недавно приобретенный товар. Задержать злоумышленников удалось благодаря приметной красной машине уже на следующий день в Старом Кировске.

Как сообщили в пресс-службе полиции, банда состояла из двух девушек и двух парней. Они орудовали в районах области. Уже известно о их причастности к ограблению пенсионерки из Саргатского района. За преступления молодым людям может грозить срок до 5 лет.