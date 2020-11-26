Омскстат: За 5 лет в Омской области вдвое снизилась рождаемость

Больше всего детей рождается в городе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омскстат опубликовал данные по рождаемости в регионе. Кроме миграционного оттока населения, в области наблюдается и убыль людей из-за того, что смертность превышает рождаемость.

Последний показатель падает уже пятый год подряд. Если в 2015 году в Омской области было зарегистрировано 28 526 младенцев, то в 2019 – лишь 19 031. А за 10 месяцев текущего года – 13 106.

При этом половина всех малышей – 7560 –родились в Омске. Самый высокий уровень рождаемости среди районов отмечен в Москаленском и Исилькулском, минимальный – в Колосовском и Тарском районах.

Распределение родившихся по возрасту матери практически не изменилось. Около 7,6 тысяч детей (58%) родились у матерей в возрасте 25-34 лет. На женщин 20-24 лет приходилось 18% рождений, более 16% – на матерей в возрасте 35-39 лет. За 9 месяцев 2020 года 138 детей родились у матерей-подростков, 17 малышей – у женщин старше 45 лет. Средний возраст матери при рождении ребенка составлял 28,5 лет, как и годом ранее.