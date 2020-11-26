«Лед вперемешку с асфальтом»: омичи пожаловались на качество заливки хоккейных коробок во дворах

На придомовых территориях уже начали заливать катки. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омич опубликовал фотографию катка, который начали заливать в его дворе на Фугенфирова 9. Видно, что он еще не пригоден для катания и вряд ли станет таким в ближайшее время.

В этом году мэрия говорила о том, что будет помогать в заливке катков на придомовых территориях. Тогда заявляли, что за каждой хоккейной коробкой будет закреплен специалист, который и будет заливать каток и следить за его состоянием.

- Заливает один человек. Его оборудование - дырявый шланг и лопата для выравнивания. Предоставленный домом источник-кран в подсобке, напор из которого как в обычной квартире. Бедный специалист заливает с таким напором коробку уже вторые сутки! Вода разбегается, не замерзает, воды от дома не хватает. Получается асфальт вперемешку с водой, которая не замерзает в такую теплую погоду, - пишет автор поста.

В администрации омичу ответили, что сейчас проходят лишь подготовительные работы к заливке льда.

- В настоящее время на хоккейных площадках, расположенных на придомовых территориях, проводятся работы по подготовке снежного основания и первичной заливке льда. Согласно технологическим требованиям, необходимо залить несколько слоев, чтобы получилось крепкое ледяное покрытие. Этот процесс рассчитан на несколько дней (в зависимости от погодных условий), - ответили в пресс-службе мэрии Омска.