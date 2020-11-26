Омичка украла деньги на похороны ребенка

Женщина растратил пособие на погребение ребёнка, и его пришлось хоронить за счет государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летняя алкоголичка из поселка Красный Яр Любинского района родила мертвого ребенка. Женщина получила пособие в 7 тысяч рублей на погребение младенца.

Но эти деньги она пропила, а малыша похоронили лишь спустя несколько месяцев на средства местной сельской администрации. Теперь сельчанку будут судить.

– Несмотря на получение пособия, мер к захоронению она не предпринимала, а потратила их на личные нужды, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения ей копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.