В Роспотребнадзоре не видят причин для перевода омских студентов на дистант

Жалобы студентов не нашли отклика. Фото: Влад КОМЯКОВ

Накануне в соцсетях появилось несколько резонансных жалоб от студентов омских вузов и колледжей. Они сообщали, что недовольны организацией обучения и боятся заболеть в таких условиях. Поэтому они просили перевести обучение в дистанционный формат. Студенты одного из институтов даже написали петицию, которая собрала достаточно большое количество подписей.

В Роспотребнадзоре отметили, что не видят оснований не видит оснований рекомендовать омским вузам переход на дистанционную форму обучения. Возвращаться на очную форму или продолжать электронное обучение – решать самим вузам, а точнее - ректорам, которые в конечном счёте несут ответственность за всё, что происходит в учебном заведении. Об этом на совещании с губернатором Омской области Александром бурковым сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Омской области Пётр Усков.

Пока массово переводить вузы на дистант не станут. Для студентов все останется по-прежнему.