На Омск надвигаются 20-градусные морозы

На улице будет морозно. Фото: Станислав МУХИН

До первого зимнего месяца меньше недели, а сибирских морозов до сих пор не было. Осень в Омске выдалась по-настоящему теплая. Даже снег выпал значительно позже обычного.

Но на следующей неделе все изменится: по сведениям синоптиков, на Омск надвигается похолодание. Сибиряков ждут сибирские морозы. Если верить прогнозам, то похолодает до -20. Первым морозным днем станет вторник, 1 декабря. Обещают до -18, при этом будет ветрено, из-за чего ощущаться холод будет сильнее.

Морозы простоят всего 2-3 дня - ночами начнет холодать до -23. Но уже к пятнице, 4 декабря морозы в Омске отступят снова. Синоптики обещают всего лишь до -9. Погода будет ясная и солнечная. Снега по-прежнему ждать не стоит.