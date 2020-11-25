Омичей переболевших ковидом, обучают как восстановиться на дому

Чтобы вернуться к обычному образу жизни после пневмонии, в частности вызванной COVID-19, необходимо пройти реабилитацию, и это можно сделать даже в домашних условиях. В омском центре повышения квалификации работников здравоохранения открыли специальные образовательные программы по восстановлению «коронавирусных» больных. Часть простых, но очень важных упражнений сегодня, 25 ноября, специалисты Центра продемонстрировали журналистам.

- Реабилитация после "ковидной" пневмонии проводится в несколько этапов. Когда пациент находится в больнице, за ним ведется тщательный уход, его состояние контролируют медработники. И большая проблема, когда пациент находится в амбулаторных условиях. В этом случае большая нагрузка ложится по уходу и восстановлению на родственников. Физическая реабилитация принципиально важна при заболевании органов дыхания, тем более если пациент перенес COVID-19. Если после выписки из стационара пациент не будет физически восстанавливаться, то будут очень серьезные остаточные явления, развитие различных осложнений и в дальнейшем пониженная работоспособность, — пояснил заведующий многопрофильным отделением №2 Центра Владимир Огрызков.

После перенесенной пневмонии, по его словам, значительно ухудшается функция органов дыхания. Легкие работают неполноценно, что мешает восстановлению всего организма. Кроме того, когда пациент находится в постельном режиме, нарушено кровообращение, двигательная функция, что ведет к застою крови и лимфы, нарушению перистальтики кишечника, к формированию мышечной атрофии, из-за чего движение в дальнейшем будет затруднено. Поэтому на всех этапах восстановительного лечения обязательно нужно подключать средства физической реабилитации.

- В случае с восстановлением после перенесенного коронавируса внимание уделяется органам дыхания и средствам, которые позволят раскрывать и растягивать грудную клетку, усиливать вентиляцию легких и газообмен. Физические упражнения на первый взгляд могут показаться банальными. Но работа грудной клетки после перенесенной пневмонии отличается от работы грудной клетки здорового человека. Для нас это банально, но для пациента это кардинально и очень важно и принципиально, — подчеркнул Владимир Огрызков.

Итак: Упражнение № 1: Пациент лежит на кровати, руки в стороны. Делает глубокий вдох и при выдохе обхватывает себя руками, «сдавливая» грудную клетку. Такое упражнение нужно делать 3-4 раза в день по 6-8 подходов.

Упражнение № 2: Такое же исходное положение — лежа, руки в стороны. Сделать вдох и при выдохе повернуться на бок, одна рука тянется к другой. То же самое в обратную сторону.

Упражнение № 3: Обеспечивает дренаж легких. Положение сидя, ноги вытянуты вперед, на них лежит подушка. При вдохе поднять руки вверх, при выдохе — наклон вперед, сдавливая грудную клетку о подушку.

Упражнение № 4: Берем небольшой полунакачанный мяч. Лечь на спину, поместив его между лопаток. Мяч нужно «катать» от лопатки до лопатки. Затем можно согнуть ноги и кататься на мячике вверх и вниз.

Упражнение № 5: Положение сидя, взять двумя руками палку. Чем шире хват, тем больше амплитуда движения грудной клетки. Делаем глубокий вдох, на выдохе поворачиваемся в одну сторону и возвращаемся обратно. Затем в другую сторону.

Упражнение № 6: Тоже дренажное. Лечь на живот на «гору» подушек так, чтобы легкие находились выше места раздвоения трахеи. Это необходимо для откашливания мокроты. Пациент делает полувдох, и во время длинного выдоха родственник или сиделка делает три нажатия на спину по направлению к шее, затем по бокам. Потом человек снова вдыхает и три раза кашляет. Также восстановлению органов дыханию способствует дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба. Как правильно «ходить с палками» и делать дыхательную гимнастику, в Центре повышения квалификации медиков тоже объясняют и показывают.

Интерес к мастер-классам и тренингам по реабилитации будет только расти, уверена начальник отдела по развитию практического обучения и качества Центра повышения квалификации медработников Елена Филиппова. По мнению Владимира Огрызкова, особенно спрос вырастет, когда заболеваемость пойдет на спад и мы столкнемся с большим числом людей, нуждающихся в восстановлении.

- Спрос мы ждем впереди, потому что с развитием COVID-19 менялись подходы и к методике лечения, и к вопросам реабилитации. Сегодня стоят остро вопросы долечивания в домашних условиях. Мы готовы предложить такие программы как для медицинских работников, так и населения — для тех, кто восстанавливается после болезни, или для родственников пациентов, — рассказала Елена Филиппова.

Сейчас в основном здесь обучаются медики. Для населения готовы частично проводить занятия в дистанционном формате. Очные занятия проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, в группах не более пяти человек. Все носят маски и перчатки. Одно занятие, по словам Елены Филипповой, стоит от 120 до 350 рублей в зависимости от тематики. Подробнее узнать о курсах реабилитации в Центре повышения квалификации медработников можно по телефонам, указанным на сайте организации.

Фото Сергей Мельников