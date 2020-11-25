Стало известно, сколько омичей лечатся от коронавируса дома

Около 5 тысяч омичей лечатся от коронавируса дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональное министерство здравоохранения опубликовало свежую сводку по коронавирусу на 25 ноября.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 237 жителей региона (за весь период – 21 354). Однако многие из них переносят болезнь в легкой и средней форме и остаются на карантине дома. На сегодня на амбулаторном лечении находятся 4 830 пациентов – за сутки прирост составил 88 человек.

Выписаны по выздоровлению 112 человек – общее число с начала пандемии – 14 337.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 196, Омский район – 13, Тарский район – 7, Азовский район – 3, Большеречинский, Знаменский, Исилькульский, Любинский, Москаленский, Черлакский районы – 2, Кормиловский, Крутинский, Оконешниковский, Полтавский, Таврический, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 396 человек.

В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 336 исследований, за весь период – 738 740. Министерство здравоохранения Омской области