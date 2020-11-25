Названо количество свободных ковидных коек в омских больницах

В больницах Омской области свободны места ещё примерно для 600 пациентов с коронавирусом. Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки список пополнился на 237 человек. Также областной минздрав сообщает еще 9 умерших от ковида (федеральный информационный центр при этом заявляет о 12 скончавшихся за сутки).

Начало публиковать ведомство и информацию о количестве свободных коек для ковидных пациентов. Напомним, еще несколько недель назад ситуация была близка к трагической – мест в больницах не было даже для пожилых людей с тяжелым поражением легких.

В том числе из-за этого своего поста лишилась предыдущий министр Ирина Солдатова.

Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, и в ведомстве перестали скрывать информацию. По данным регионального минздрава на 25 ноября, в омских больниц свободны 16,9% коек под ковид из всех имеющихся в наличии. Мы уточнили, это около 600 мест.