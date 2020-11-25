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Общество

На омских медиков 262 раза нападали пациенты

Справиться с ними помогали росгвардейцы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сотрудники Росгвардии более 100 раз предотвратили нападения на омских медиков.

Сотрудники Росгвардии более 100 раз предотвратили нападения на омских медиков.

2020 год для работников скорой медицинской помощи в Омске был особенно напряженным. Им приходилось работать в сложных условиях, справляться со сложными случаями и спасать жизни больных. Но иногда в опасности оказывались и они сами. В Росгвардии подсчитали, что с начала года от медиков поступило 262 вызова. Патрульным удалось пресечь более 100 покушений на преступные действия в отношении врачей скорых.

- Обеспечение безопасности медицинских работников – одна из приоритетных задач Росгвардии. В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки очень важно, чтобы врачи и другие сотрудники данной сферы при оказании помощи пациентам чувствовали себя защищенными, - отметил заместитель начальника отдела ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» подполковник Виталий Поляков.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что более 100 карет скорой в Омской области оборудованы тревожной кнопкой, а под охраной Росгвардии находятся 167 объектов здравоохранения.