Омич украл дорогой виски, чтобы перепродать по дешевке

Продавец не смогла догнать омича, укравшего алкоголь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился менеджер одного из алкогольных магазинов. Он рассказал, что один из посетителей нагло украл бутылку виски, стоимостью более 5 тысяч рублей и сбежал от продавца.

В пресс-службе УМВД отметили, что момент кражи записали видеокамеры. Неизвестный подошел к витрине взял бутылку и не скрываясь направился к выходу. Продавец заметила его уже у самых дверей, поэтому не успела догнать. Подозреваемого быстро нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 30-летний Омич. На допросе он признался, что изначально планировал украсть алкоголь для продажи. Бутылку он продал случайному прохожему всего за 2 тысячи рублей.

На мужчину завели дело по статье "Грабеж". Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.