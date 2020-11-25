Плесень на стенах и дыры в окнах: Томские вахтовики показали ужасы обсерватора на севере Омской области

В таких условиях людям придется жить 14 дней. Фото: «Стрежевой Online»

Вахтовики, работающие на севере Омской области и заразившиеся ковидом, пожаловались на нечеловеческие условия проживания. Их поместили на карантин в ветхое здание с отсыревшими и покрытыми плесенью стенами и окнами, дыры в которых заклеены тряпками.

– Тарский район, село Екатерининское, «Застава Ермака», бывший детдом. Вот в таких ужасных условиях проходят обсервацию вахтовики ООО РН-Охрана Томск, – рассказывает в соцсетях родственница одного из попавших в беду работников.

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Фото: «Стрежевой Online»

Фото: «Стрежевой Online»

– Ситуация в селе Екатериненском Омской области остается на контроле Управления Роспотребнадзора, – рассказали в региональном ведомстве. – 06.12.2020 срок наблюдения за лицами, контактировавшими с больными новой коронавирусной инфекцией, закончится и они смогут покинуть территорию АНО Центр «Застава Ермака». Ранее среди работников, заселенных 30.10.2020 компанией РН-Охрана-Томск в вышеуказанный центр для осуществления двухнедельного наблюдения и проведения обследования на ковид перед отправкой их на вахту, в разные дни были выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало бессимптомно. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, всем контактным лицам был предписан режим изоляции в течение 14 дней.

Также сообщается, что в рамках эпидемиологического расследования Роспотребнадзор провел экспертизу помещений обсерватора. По выявленных нарушениям составляется протокол. Материалы дела будут переданы в суд.