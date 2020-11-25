Выбросы продолжаются: в омском воздухе нашли следы сероводорода

В омском воздухе нашли еще одно загрязняющее вещество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичи снова жаловались на неприятный запах в воздухе. Пока не закончится штиль, горожане будут острее ощущать любе выбросы в атмосферу. В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что по результатам мониторинга вывили превышение содержания загрязняющих веществ в одном из округов города вчера. Речь идет о повышенном содержании хлорида водороде в Ленинском округе. Там замеры показали 1,9 ПДК.

В других округах замеры конкретных превышений не выявили, но в целом уровень загрязненности воздуха в Омске оценивался специалистами как повышенный.

Напомним, что в начале рабочей недели омичи активно жаловались на запах гари и смог. Они держались два дня. В замерах, проведенной передвижной эколабораторией, минприроды нашли несколько загрязняющих веществ.

Также, согласно прогнозам, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Омске как минимум до пятницы. Поэтому омичам стоит набраться терпения.