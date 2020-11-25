Пожилым омичам придется сидеть дома из-за пандемии всего две недели

Омским пенсионерам запретили гулять до 8 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, по решению последнего областного оперштаба по коронавирусу, омичам старше 65 лет запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Исключения делаются только для походов к врачу, в магазин и на работу. Кроме того, можно гулять с собаками и заниматься спортом на свежем воздухе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Правда, сидеть в заточении пенсионерам придется недолго. В документах значится, что ограничительные меры пока предусмотрены лишь до 8 декабря. Впрочем, не исключено, что они будут продлены. Ведь режим полной готовности в регионе действует до 15 января.