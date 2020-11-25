В Омске спортсмены убили приятеля, которому не понравился город

За слишком пылкую любовь к чужому городу тувинцам грозит до 15 лет колонии. Фото: Архив "КП"

Не смог разделить любви своих земляков к Омску приехавший в наш город житель Тувы. Дискуссия началась во время застолья по поводу встречи друзей в кафе возле парка 30-летия ВЛКСМ.

Приятели «критика», выпускники СибГУФКа – мастер спорта и кандидат в мастера спорта по борьбе – решили отстоять честь нашего города с кулаками. В результате забили приятеля, не оценившего местные красоты, насмерть.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.