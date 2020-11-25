Омские власти компенсируют бизнесу затраты на санитарные меры по борьбе с ковидом

Руководители предприятий должны обеспечить в офисах наличие санитайзеров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омские власти продолжают планомерно поддерживать бизнес в условиях пандемии. В ближайшее время предпринимателям возместят затраты на санитарные меры по борьбе с коронавирусом. По решению Губернатора области Александра Буркова данная мера поддержки реализуется в рамках регионального антикризисного плана.

На эти цели из регионального бюджета направлено 11,3 млн рублей. Объем субсидии определяется из расчета 90% от фактических расходов, но не более 500 тысяч рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

Отбор предприятий, которые получат возмещение, будет проводить Минэкономики Омской области. К участию в отборе приглашаются зарегистрированные в регионе и осуществляющие деятельность на его территории юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Срок окончания подачи конкурсных заявок - 27 ноября 2020 года. Узнать подробности можно здесь или по телефону министерства: 37-40-14.