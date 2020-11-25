Омичка пыталась купить розы для дачи, но нарвалась на мошенников

Омичка пыталась приобрести цветы через интернет, но встретилась с мошенниками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию поступило заявление об очередном онлайн мошенничестве. Женщина рассказала, что хотела купить розы для дачи, но только лишилась денег.

В пресс-службе МВД уточнили, что омичка пыталась приобрести саженцы цветов. Она нашала объявление в одной из групп в соцсетях и связалась с продвацом. Цена покупки оказалась небольшой 1250 рублей, поэтому покупательница и не думала о возможном обмане. Продавец попросила перевести на карту дополнительно еще столько же, чтобы подтвердить заказ. Омичка согласилась. Таким же образом она лишилась еще 2 500 тысяч. Ее уверяли, что вернут дополнительные траты и они нужны только для подтверждения платежа. Омичка заподозрила неладное, когда ее попросили назвать номер своей карты, а потом со счета списали еще 5 000. После этого она заблокировала карту через банк и обратилась в полицию.

Всего омичка потратила на несуществующие саженцы 10 000. Сейчас расследование занимается полиция.