12 жертв за сутки: В Омской области побит абсолютный антирекорд по смертности от ковида

В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Архив "КП"

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал нерадостную статистику на 26 ноября.

По итогам минувших суток, в Омской области подтверждено 237 новых случаев коронавируса – вновь на 2 больше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших также увеличилось: на 8 выписанных пациентов больше – 305 человек.

К сожалению, резко выросла и смертность. За сутки скончались еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

– Область спустилась на одну ступень и теперь занимает 23-ю строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, – сообщили в ИЦК.