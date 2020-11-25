Бесплатные лекарства дадут и тем, у кого ОРВИ

Сегодня утром в эфире программы «Вести. Подробности» заместитель главврача по медицинской части БСМП № 2 Татьяна Филатенкова и главный врач городской больницы № 7 Николай Спинов рассказали о долечивании COVID-пациентов и протоколе выдачи бесплатных лекарств. Последний вопрос очень волнует омичей, ведь перебои с лекарственным обеспечением аптек до сих пор имеются, заболевших много, а цены на медикаменты высоки. Один из звонивших уточнил, будут ли выдаваться лекарства тем, кто уже прошел курс лечения в стационаре и вернулся на долечивание домой.

«Бесплатные лекарства будут назначаться той категории, которые только заболели острой респираторной инфекцией, чтобы профилактировать дальнейшее нарастание симптомов. В регионе уже заключены контракты на поставку противовирусных, гормональных средств и антибиотиков», — отметила начмед.

Действительно, как ранее сообщал «ОМСКРЕГИОН», минздрав подписал соглашения на поставку лекарств на сумму 62,5 млн рублей. Всего сумма дотаций региону на эти цели составляет на 72 млн рублей. В итоге для омичей приобретены 9 000 упаковок «Преднизолона» (противовоспалительный препарат), 1000 упаковок «Ксарелто» и 5 500 упаковок «Эликвиса» (препараты, разжижающие кровь), 7 280 упаковок «Коронавира» и 1000 упаковок «Гидроксихлорохина» (препараты непосредственно от коронавируса), 4 000 упаковок «Арбидола максимум» (также противовирусное средство), 650 упаковок «Азитромицина» и 10 000 упаковок «Амоксициллина» (антибиотики). Выдача лекарств начнется с декабря.

«Разработана процедура, как пациентам доставлять препараты. Их будет разносить врач по рецептам», — сообщила заместитель главврача по медицинской части БСМП № 2 Татьяна Филатенкова.

При этом, как отметил Николай Спинов, положительный тест на коронавирус не обязателен. Выданных бесплатных лекарств хватит на полный курс лечения.

«В рекомендациях утверждена схема лечения, именно из этого расчета и будут раздавать лекарства», — добавил медик.

Фото Сергей Мельников