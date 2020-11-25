В новогодние праздники омские скорые будут работать в обычном режиме

Сегодня утром в эфире программы «Вести. Подробности» заместитель главврача по медицинской части БСМП № 2 Татьяна Филатенкова и главный врач городской больницы № 7 Николай Спинов рассказали о работе врачей в праздничные дни.

«Медпомощь в новогодние праздники будет оказываться, как и всегда — в круглосуточном режиме без каких-либо изменений. Ничего не меняется в этой части», — сказал Спинов.

«Вся маршрутизация прописана, лечебные учреждения работают в неотложном режиме, скорая помощь функционирует без каких-либо изменений. Все специалисты по утвержденному графику выходят на дежурства. Заместители главных врачей на местах и в ежедневном режиме контролируют ситуации, поэтому новогодних праздников не бойтесь. Все медики работают в обычном режиме», — отметила начмед Татьяна Филатенкова.

Медики призывают омичей этот новый год провести в кругу семьи и отказаться от походов с поздравлениями по гостям. В противном случае новый всплеск заболевания может возникнуть уже к окончанию новогодних каникул.

Добавим, по решению регионального оперштаба, в Омске отменили муниципальные елки и Губернаторскую елку, а также новогодние корпоративы для взрослых. В детских садах и школах утренники проведут без родителей.

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